Nel match di qualificazione ai Mondiali in Qatar il Cile ha battuto la Bolivia 3-2 aggiudicandosi di fatto uno spareggio importantissimo per sperare ancora. Protagonista assoluto della gara è stato Alexis Sanchez, autore di una doppietta (e di una traversa nel finale). L’attaccante dell’Inter conferma il grande momento di forma e Inzaghi non può che sorridere, sopratutto in vista del derby.

FOTO. Instagram Sanchez