Sanchez su Conte: “È molto esigente. Se non davi il 100% in campo, venivi escluso dalla partita successiva”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Tottenham, Alexis Sanchez, attaccante del Marsiglia ed ex Inter, ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte, suo ex allenatore in nerazzurro: “Era un allenatore molto esigente, se non davi il 100% in campo, venivi escluso dalla prossima partita. Sarà bello giocarci contro domani“.

Foto: Instagram Marsiglia