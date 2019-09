Sanchez: “Sono all’Inter per vincere qualcosa. Asamoah è cambiato, Handanovic…”

Arrivato all’Inter dopo il lungo corteggiamento estivo, Alexis Sanchez si è subito messo a disposizione di Antonio Conte per poter al più presto esordire con la sua nuova maglia. Il cileno ha rilasciato oggi un’intervista a Inter TV nella quale ha parlato tra le altre cose di alcuni ex-compagni che si è ritrovato all’interno dello spogliatoio nerazzurro, notando anche delle differenze: “Penso di avere la stessa voglia di vincere qualcosa e di giocare a calcio di quando ero all’Udinese. Mi piace il calcio, mi piace giocare e mi rende felice. Ora sono qui e mi trovo bene con la squadra. Ho bravi compagni e c’è anche Lukaku, che già conoscevo dai tempi di Manchester. Sono qui per lottare per qualcosa. La Premier è fisica, box-to-box, si deve correre. C’è intensità. C’è un calcio molto diverso da quello italiano o spagnolo. Ex-compagni che ho ritrovato? Asamoah non parlava troppo ai tempi dell’Udinese, adesso parla di più ed è più contento, oltre a esser sempre una bella persona. Handanovic è un capitano che parla sempre prima della partita per motivarci. E anche Candreva c’era a Udinese e un po’ lo conosco. Con Lukaku invece parliamo sempre, usciamo anche per cenare assieme. Siamo amici. Voglio fare bene e vincere qualcosa, dobbiamo lottare insieme per farlo alla fine conta lo spogliatoio, essere compatti. Il Barcellona avversario in Champions? È sempre speciale per me affrontarlo, lì ho vinto tanto. Sarà una gara molto difficile, ma abbiamo fiducia in noi stessi. Una promessa? Tutti faremo del nostro meglio e cercheremo di arrivare il più lottano possibile per vincere qualcosa, che poi è il motivo per cui sono qua“.

Foto: Instagram Sanchez