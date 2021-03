Sanchez: “Siamo sulla strada giusta. Sto bene fisicamente e ho sempre tanta voglia di giocare”

Alexis Sanchez, attaccante cileno dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo aver deciso la gara contro il Parma con una doppietta: “Credo sia stata una partita difficile, abbiamo sofferto perché il Parma ha giocato bene. Dobbiamo lottare per vincere lo scudetto, è la strada giusta.

Io sono un giocatore con esperienza, Conte si fida di me e sono contento. Sono sempre stato bene fisicamente e ho sempre voglia di giocare, sono come un leone: più gioco, meglio mi sento. Mi piace giocare e questo in campo si vede, sono contento della partita oggi e per i miei compagni, abbiamo fatto tanti sacrifici per essere qui”.