Sanchez si sfoga: “Non mi sento da meno rispetto a Ronaldo e Modric. Runjaic non mi ha capito”

11/06/2025 | 16:15:21

Nella notte italiana si è consumata l’ennesima delusione per il Cile, che ha mancato ancora una volta l’accesso ai Mondiali, ritrovandosi addirittura all’ultimo posto del raggruppamento di qualificazioni per il Sudamerica. Nel post-partita si è sfogato l’attaccante Alexis Sanchez: “Sono arrabbiato, la verità è che ho avuto a che fare con un allenatore che non mi ha capito e non ho giocato per molto tempo, infortunato. Mi sento fisicamente bene, quelli che parlano di me che vadano a vedere i miei allenamenti. Sono professionale in tutti gli ambiti. Ci sono giocatori come Modric e Ronaldo che giocano ancora a 40 anni, non mi sento da meno. Da tre anni non gioco nella mia posizione. E’ difficile giocare da 9. Aspettare che mi arrivino palloni è difficile, ma devo fare il possibile per aiutare i miei compagni. Spero di andare in una squadra che mi dia la possibilità di giocare e continuità. Sono professionale da quando ho 15 anni”.

Foto; Instagram Udinese