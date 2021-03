Sanchez può essere il valore aggiunto: una doppietta per lanciare l’Inter

Antonio Conte lo aveva detto: Alexis Sanchez si trova nel suo miglior momento, se non degli ultimi 4 anni, sicuro da quando è all’Inter. E ieri sera, il Nino Maravilla ha mostrato la veridicità dell’opinione del suo allenatore con i fatti: una doppietta che smorza le speranze di un Parma abbastanza combattivo, che tiene sulle spine i nerazzurri per tutto il primo tempo. Un uno-due maturato nel giro di otto minuti capitalizzando i due assist di Romelu Lukaku per firmare la vittoria che permette ai nerazzurri di volare a più sei dal Milan secondo in classifica. E pensare che a gennaio stava per materializzarsi il clamoroso scambio con la Roma per Dzeko. Invece tutto è finito prima ancora che potesse cominciare e El Nino Maravilla dimostra di aver compreso, e sposato a pieno la filosofia di Conte. Finora aveva messo a segno due gol in tutto il campionato, nelle ultime due partite ne ha siglati tre. Un cambio di rotta evidente che arriva nel momento più delicato, ma anche importante della stagione. L’Inter e Conte se lo coccolano, consapevoli che se sta bene sarà determinante per il campionato. Un ultimo dato: l’ultimo cileno a segnare una doppietta con la maglia dell’Inter è stato Ivan Zamorano, proprio contro il Parma.

Foto: Instagram personale