Sanchez: “Più gioco e più sto bene. Vorrei maggiore spazio”

Alexis Sanchez, autore del gol decisivo per la Supercoppa, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria contro la Juventus all’ultimo respiro.

Queste le sue parole: “Le partite sono così, più si gioca e meglio si sta. Ho giocato con la Lazio, pensavo di giocare anche stasera. Ma io oggi avevo fame, volevo vincere qualcosa. Dobbiamo continuare così è la strada giusta e dobbiamo pensare in grande. Io non ho mai attraversato un periodo negativo, solo che non giocavo. Più gioco, più sto bene”.

Foto: Twitter Inter