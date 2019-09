Sanchez: “Non mi pento di esser andato allo United, ma volevo giocare”

La flessione avuta da Alexis Sanchez al Manchester United è qualcosa di evidente e che, attraverso le statistiche, può esser quasi toccato con mano. Di questo ha parlato l’attaccante cileno a BBC Sport, affermando come non si spieghi il motivo delle tante panchine e come si senta però ora pronto per la nuova avventura all’Inter. Nonostante questo, però, l’ex Udinese non si pente di aver sposato la causa dei Red Devils. Queste le sue parole: “Sono molto contento di esser andato al Manchester United. L’ho sempre detto. È il club più vincente d’Inghilterra. Quando sono andato all’Arsenal è stato fantastico – lì ero felice – ma lo United stava crescendo in quel momento e stavano comprando giocatori per vincere qualcosa. Volevo andarci e vincere tutto. Non mi pento di averlo fatto. Ero contento anche allo United, ma ho sempre detto anche ai miei amici di voler giocare. Se mi avessero fatto giocare, avrei dato il mio meglio. A volte ho disputato 60 minuti e poi non ho giocato nella gara successiva – e non sapevo il perché. Ora mi sento bene, penso di aver fatto bene in Copa America. Poi non aver giocato è dipeso dall’allenatore. Dovete chiedere a lui il perché, non a me“.

