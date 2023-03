Sanchez: “Nel 2018 fui vicino al City. Ci fossi andato avremmo vinto la Champions”

Alexis Sanchez, attaccante del Marsiglia, ex Inter, intervistato da TVN, ha parlato del suo mancato approdo ai Citizens nel 2018.

Queste le sue parole: “Ero vicino ad andare al City, sentivo Guardiola ogni giorno. Mi ha anche augurato buon compleanno, ormai lo sentivo come se fosse mio padre come lo era stato ai tempi del Barcellona. Poi improvvisamente mi ha chiamato Mourinho e mi ha detto che allo United c’era la 7 pronta per me. Non è stata una questione di soldi, avrei giocato la Champions e avrei indossato la 7 che era stata di giocatori come Cantona, Beckham e Cristiano Ronaldo. Credo che se fossi andato al City avremmo vinto la Champions League”.

Foto: twitter Marsiglia