Sanchez: “Italia molto simile al Sudamerica. Udinese? Era come stare in famiglia”

Alexis Sanchez, calciatore attualmente all’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club nel corso di Matchday Programme, il consueto appuntamento che precede le partite nerazzurre. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

“Quando giocavo all’Udinese era come stare in famiglia, poi c’erano già Samir Handanovic e Kwadwo Asamoah. In Italia si sta bene, io personalmente vivo benissimo: è molto simile al Sudamerica”.

Foto: Twitter ufficiale Inter