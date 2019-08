Sanchez-Inter: lunga riunione (finita). Domani il via libera

Alex Sanchez viaggia spedito verso l’Inter. Pochi minuti fa è finita la lunga riunione per sbloccare la trattativa con il Manchester United, per la giornata di domani è atteso il via libera dei Red Devils per l’operazione in prestito con diritto di riscatto. L’attaccante cileno rinuncerà a qualcosa pur di tornare in Italia, mentre il club nerazzurro aumenterà leggermente la proposta di ingaggio di 4 milioni più bonus a quanto resta dell’ingaggio (circa 12 milioni) per questa stagione. L’Inter, come già ricordato, ha già un accordo con Sanchez (6-6,5 milioni) a partire dalla stagione 2020-2021. Inter-Sanchez. il conto alla rovescia è scattato da un pezzo…

Foto: Twitter ufficiale Manchester United