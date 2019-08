Sanchez-Inter, in Inghilterra erano sicuri già maggio che lo United…

Non ci vuole la lampada di Aladino per capire i pochi attaccanti sul mercato rimasti a disposizione dell’Inter. Considerato che Llorente, svincolato dal Tottenham, sta giocando al rialzo sull’ingaggio, il possibile scambio tra Dybala e Icardi è al momento bloccato, Milik rientrerebbe soltanto in un’operazione che possa coinvolgere proprio Maurito, e con lo stesso argentino che per ora non vuole prendere in considerazione altre ipotesi al di fuori della Juve. Ecco perché oggi Alexis Sanchez è la pista più percorribile per il club nerazzurro in una lista molto ristretta di specialisti per il reparto avanzato. E in Inghilterra – tutti i principali tabloid – già a maggio erano sicuri che l’Inter sarebbe andata all’assalto del cileno e che il Manchester United avrebbe aperto al prestito dell’ex Udinese anche pagando metà del suo stipendio: 12 dei 24 milioni di sterline lorde che guadagna in un anno. Marotta lo cercava fin dai tempi della Juve, ora il nome di Alexis Sanchez è tornato prepotentemente di moda per l’Inter di Conte. E in Inghilterra ne erano certi già a maggio…

Foto: AS