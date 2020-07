Sanchez e Smalling finiranno la stagione con Inter e Roma, ma niente Europa League

Chris Smalling e Alexis Sanchez giocheranno con Roma e Inter, fino al termine della stagione di Serie A, la prima settimana di agosto. A comunicarlo, il Manchester United. Per entrambi dunque, al momento, non ci sarà la possibilità di chiudere la stagione con i rispettivi club, visto che la conclusione dell’Europa League è calendarizzata per agosto.

Foto: profilo Twitter ufficiale AS Roma