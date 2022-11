Sanchez (ct Qatar): “L’obiettivo era essere competitivi. Non è un fallimento”

Il ct del Qatar, Sanchez, ha espresso le sue opinioni in conferenza riguardo la prematura eliminazione della sua nazionale dal Mondiale. Sebbene il suo Qatar sia già fuori dalla competizione e i tifosi abbiano mostrato la loro delusione sin dalla prima sconfitta, Sanchez non parla di fallimento: “La delusione c’è, ma non parlerei di fallimento. Volevamo andare lontano, sappiamo di avere dei limiti come nazionale e il nostro obiettivo era quello di provare a essere competitivi”.

Foto: Twitter Fifa