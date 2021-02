Sanchez: “Con Vidal siamo cresciuti insieme. Lukaku? Che crescita con Conte”

Alexis Sanchez, in vista della sfida contro la Lazio si è raccontato al Match Day Programme dell’Inter. Queste le sue dichiarazioni, a cominciare dal rapporto con Vidal: “Io e Vidal abbiamo imparato tante cose insieme, dalle sfide al Colo Colo al Mondiale U20, una bellissima esperienza che ci ha permesso di conoscerci ancora di più. Ora siamo qui e lui è cresciuto molto come persona e come giocatore”

Nella sua intervista l’esternoo cileno di è soffermato anche su Romelu Lukaku: “È una persona sempre positiva, sorridente, che ama imparare. Ogni giorno ci mette il massimo e si vede anche da come sta crescendo con il mister”.

Foto: Twitter Inter