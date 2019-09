Sanchez: “Champions? Gioco per vincerla, non per partecipare. Ecco perché sono tornato in Italia”

Direttamente dal sito ufficiale della Uefa arriva una lunga intervista di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno dell’Inter ha parlato del suo passato al Barcellona, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions: “Quando sono arrivato in Spagna si diceva in quel tempo che fosse il miglior Barça di sempre. C’erano Guardiola, Xavi, Iniesta, tutti giocatori che non ci sono adesso. E c’era Carles Puyol, che per me è un capitano straordinario, il migliore che abbia mai avuto finora nella mia carriera. Come si batte il Barcellona? A casa sono molto forti, hanno la sicurezza di giocare lì. Se abbiamo un’occasione o due occasioni, non possiamo sprecarle. Ho giocato con il Manchester United lì e abbiamo gettato tre o quattro occasioni chiare. Se loro hanno due occasioni, segnano e la partita finisce 3-0. Se vuoi battere il Barcellona non puoi perdere nessuna chiara possibilità. Ogni giocatore vorrebbe vincere una Champions League. Io la gioco per vincere, non per partecipar. È qualcosa di bello per ogni giocatore e per l’Inter poter sperare nuovamente con la Champions. L’Inter sta preparando qualcosa di importante per il futuro, non vincono da diversi anni e quindi ho deciso di tornare nel calcio italiano per vincere qualcosa con questa squadra, con un allenatore e dei giocatori che già conoscevo”, ha concluso Sanchez.

Foto: Twitter ufficiale Inter