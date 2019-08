Sanchez aspetta l’Inter: neanche in panchina con lo United a Wolverhampton

Dopo aver saltato la gara d’esordio in Premier League contro il Chelsea, Alexis Sanchez non siede in panchina nemmeno per il posticipo che vede impegnato il Manchester United a Wolverhampton. Il cileno aspetta l’Inter, il club nerazzurro è appostato dietro l’angolo, sempre più vicino a piazzare il nuovo colpo in attacco. L’Inter si è concentrata subito su Sanchez, accentuando i contatti con il Manchester United, e ha lasciato la pratica al suo agente Felicevich con la seguente offerta: prestito gratuito con diritto di riscatto, la disponibilità a pagare non più di 3-4 milioni rispetto all’attuale ingaggio del cileno. E l’esclusione odierna non è che l’ennesima conferma di una svolta sempre più vicina.

Foto: AS