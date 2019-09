Sanchez: “All’Inter c’è voglia di vincere, anche Lukaku è qui per questo motivo”

Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ESPN in vista dei prossimi impegni in maglia nerazzurra: “Lukaku e io ci siamo allenati molto bene, ma dovevamo giocare di più nelle partite per ottenere il massimo. A posteriori, non era il momento giusto per essere a Manchester. Troppi cambiamenti. Quando cambi così tanto, è difficile trovare il feeling. Perché ho scelto l’Inter? Qui c’è la volontà di vincere, questo è il motivo per cui sono qui. Ecco perché anche Romelu è qui. Se ce la faremo a vincere? Lo diremo a fine stagione. Lukaku? Puoi cercare a lungo, ma non troverai nessun’altro come lui, in nessuna parte del mondo”, ha concluso Sanchez.

Foto: Twitter ufficiale Inter