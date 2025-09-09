Sanchez: “Al Siviglia voglio dimostrare che posso essere ancora utile. Mi sto preparano come un cavallo di 20 anni”

09/09/2025 | 23:32:21

Alexis Sanchez si è presentato da nuovo giocatore del Siviglia, le parole in conferenza stampa: “Ringrazio il presidente e lo staff tecnico per la fiducia. I primi giorni sono stati intensi, normale quando si arriva in un nuovo club. Voglio far felici i tifosi. Arrivo in un grande club che deve lottare per obiettivi maggiori. Tutte le volte che sono venuto a giocare qui come avversario ho visto una tifoseria molto presente. Con il gruppo che abbiamo siamo sulla buona strada per renderli felici. Mi sto preparando al meglio per essere come un cavallo di 20 anni. Sono qui per aiutare i giovani e il club. L’età è solo un numero, devo dimostrare che posso ancora essere utile. Il Sanchez di oggi è più maturo e capisce meglio il calcio”.

FOTO: X Siviglia