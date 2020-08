Sanchez a zero, una magia Inter. La differenza con Smalling

Una magia. Prendere Alexis Sanchez a zero, con la risoluzione del contratto che lo avrebbe legato al Manchester United fino al 2022, è un’operazione di spessore. Possiamo definirlo un colpo di mercato autentico, considerato che i Red Devils non si stavano spostando della richiesta di 15-18 milioni. Poi hanno capito che avrebbero risparmiato un oceano di soldi e hanno ceduto. Sanchez ha fatto molto bene sia in avvio di stagione, prima dell’infortunio, che alla fine. Il suo valore non si discute, le motivazioni sono importanti. Avrà un triennale da 6,5-7 milioni a stagione più bonus, ripetiamo: grande colpo. Domanda: perché il Manchester United ha aperto all’Inter per Sanchez e non alla Roma per Smalling? I rapporti, intanto, donano la differenza e quelli con i nerazzurri sono ottimi. Lo United non ha gradito il tira e molla della Roma che all’inizio aveva dato disponibilità a 3 milioni di prestito oneroso più 17 di riscatto obbligato. Poi i giallorossi hanno cambiato strategia, probabilmente perché convinti che la forte volontà di Smalling di restare nella Capitale avrebbe fatto la differenza. Invece, siamo finiti in un imbuto, come ogni tanto capita in situazioni del genere. Ma la partita non è ancora completamente chiusa.

Foto: twitter Inter