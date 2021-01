Sanabria, un’espulsione e quella voglia di Toro che sta per essere soddisfatta

Tony Sanabria è nervoso. Da quando ha saputo che Davide Nicola lo rivuole, questa volta al Toro dopo l’esperienza con il Genoa, non vede l’ora che la sua attesa venga soddisfatta. E il suo nervosismo ha avuto un passaggio significativo ieri durante la gara Coppa del Re, vinta dal Betis Siviglia sulla Real Sociedad per 3-1, e che ha portato all’espulsione di Sanabria a un quarto d’ora dalla fine. Ma ormai ci siamo quasi, la voglia di Toro firmata Sanabria sta per essere soddisfatta. A quel punto Diaw (bloccato dal Toro fino a stasera, come anticipato ieri) sarebbe eventualmente libero di andare alla Spal.