SANABRIA, UNA NUOVA SFIDA TORO

Ormai è quasi ufficiale, la prossima destinazione di Tonny Sanabria sarà Torino, sponda granata. Si andranno a ricongiungere perciò l’attaccante paraguayano e Davide Nicola. Si sa ogni allenatore ha un suo pupillo, e quello di Nicola sembra essere proprio Antonio Sanabria, uno di quelli che lo scorso anno aiutarono l’attuale tecnico granata a portare in salvo il Genoa. Infatti, con l’arrivo sulla panchina granata di Nicola, l’attaccante natio di San Lorenzo attualmente al Betis Siviglia, è stato individuato come il rinforzo ideale per il reparto offensivo del Torino. La società spagnola per lasciar partire l’ex centravanti di Genoa e Roma vorrebbe una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Classe 1996, ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Cerro Porteño nel 2004, rimanendovi fino al 2007; in questo anno suo padre si è trasferito in Spagna insieme alla famiglia per motivi lavorativi e così Antonio ha iniziato a giocare nel settore giovanile del La Blanca Subur, squadra dilettantistica spagnola della città di Sitges. Nonostante la giovanissima età, il trasferimento nella penisola iberica rappresenterà una importantissima opportunità per la sua carriera, considerato che a mettere gli occhi su di lui è addirittura il Barcellona che nel 2009 lo fa diventare parte della propria “cantera”. Nella fucina di talenti blaugrana, Sanabria cresce molto, arrivando ad essere considerato tra gli addetti ai lavori un vero e proprio “enfant prodige”, tanto da convincere l’allora tecnico della prima squadra Tito Vilanova a convocarlo ad appena 17 anni tra le fila della prima squadra.

Le cose non andranno come sperato a Barcellona, prima con il passaggio alla squadra B e successivamente con la rottura definitiva con il club e la sua cessione alla Roma, che lo porta in Italia insieme al Sasusolo.

Le aspettative però sono alte, forse troppo, e Sanabria non riesce ad emergere in Serie A collezionando solamente 4 presenze e 0 reti complessive tra Sassuolo e Roma. Decide così di tornare in Spagna, allo Sporting Gijon, e qui sembra rinascere con 11 gol in 50 presenze.

Numeri che tuttavia non bastano a convincere la Roma a puntare su di lui, ma che convincono invece il Betis a puntare definitivamente su di lui. In 3 anni in Andalusia, Tonny realizzerà 21 gol e 4 assist in 84 presenze complessive tra Liga, Copa del Rey ed Europa League. Nel gennaio 2019, il ritorno in Italia, questa volta al Genoa che lo acquisisce per sostituire Piatek. Anche al Grifone però le sue fortune sono alterne fino all’arrivo in panchina di Davide Nicola, che si affida al sudamericano e inizia a farlo giocare con continuità: frutterà 6 gol e 2 assist in 17 presenze.

Destro naturale e dotato di grande tecnica e velocità con palla al piede, Sanabria è un punto di riferimento della Nazionale paraguaiana. Dotato di una buona struttura fisica, 181cm per 70kg ; l’ex Genoa ha tutte le caratteristiche dell’attaccante moderno. Un giocatore in grado di giocare bene spalle alla porta ma anche di attaccare la profondità, essendo in grado di farsi trovare pronto all’interno dell’area di rigore. Negli ultimi anni è cresciuto molto anche nella fase di costruzione del gioco, in particolare al Genoa sotto la guida di Nicola. Al Torino arriva per candidarsi come spalla di capitan Andrea Belotti: il campo dirà se ci sarà feeling tra i due.

