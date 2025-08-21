Torino, il messaggio di Sanabria ai tifosi: “Mi avete sempre fatto sentire uno di voi”

Antonio Sanabria ha sposato il progetto Cremonese. Una rincorsa dal 26 giugno che ora si è concretizzata in favore del club allenato da Davide Nicola, grande estimatore dell’attaccante paraguaiano. Il calciatore classe ’96, ufficializzato in giornata dalla società lombarda, ha voluto salutare, attraverso un post social, i membri della sua vecchia squadra e tifosi del Torino: “Oggi chiudo una tappa di quattro anni al Torino FC. Dove ho vissuto momenti belli e tante esperienze sia dentro che fuori dal campo, ma mi tengo il lato positivo. Grazie ai lavoratori, agli allenatori e ai compagni con cui ho avuto l’opportunità di condividere tutto questo tempo. Porto con me l’affetto e l’ammirazione di tutti loro. Voglio anche fare una menzione speciale ai tifosi del Torino che mi hanno sempre fatto sentire uno di loro, mi hanno dimostrato il loro sostegno incondizionato e mi hanno fatto sentire come a casa. GRAZIE”.

Foto: Instagram Sanabria