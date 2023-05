Sanabria risponde a Jovic: 1-1 tra Torino e Fiorentina. Il Monza resta ottavo da solo

Torino e Fiorentina si dividono la posta in palio chiudendo la sfida delle 15:00 sul risultato di 1-1. Nella prima frazione è Sottil ad essere l’uomo più pericolo della sfida ma in entrambe le conclusioni pecca di precisione. Per il Torino risponde Vlasic ma trova attento Cerofolini. I padroni di casa alzano il ritmo e cercano la rete del vantaggio, prima con Rodriguez poi con Schuurs ma entrambi non trovano fortuna. Nella ripresa entra Jovic e segna di testa al 47′ su suggerimento di Kouame, il Torino torna a pressare e trova il pareggio al 66′ con Sanabria che imbeccato da Buongiorno, anticipa Igor e buca Cerofolini. Nel finale i ritmi si abbassano e aumentano il numero delle sostituzioni e non ci sono particolari pericoli per i due portieri e la partita si conclude dopo quattro minuti di recupero.

In classifica, la Fiorentina e il Torino salgono al nono e undicesimo posto a quota 50 punti, in mezzo con lo stesso punteggio c’è il Bologna di Thiago Motta. Sopra di loro, all’ottavo posto il Monza di Palladino ringrazia rimanendo da solo a 52 punti

Foto: Instagram Jovic