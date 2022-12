Sanabria: “Futuro? Tutte chiacchiere, penso solamente al Torino”

Sanabria, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del ritiro con il Torino e, soprattutto, del suo futuro, essendo un giocatore molto chiacchierato per questa finestra di mercato invernale: “E’ molto positivo ritrovarci tutti. Abbiamo avuto la chance di tornare a stare insieme e consolidare maggiormente il gruppo. Le amichevoli ci daranno la spinta adatta per ricominciare bene. Il bilancio è indubbiamente positivo. Mi piace evidenziare che nel ritiro si sono messi in mostra tanti giovani della Primavera, alcuni molto interessanti. Sono contento di essere tornato dall’infortunio e sono pronto per il 4 gennaio. Vogliamo fare meglio di quanto realizzato scorso anno. Futuro? Tutte chiacchiere, penso al Torino al 100%”.

Foto: Twitter Torino