San Siro vuoto, ma i tifosi invadono Milano per caricare le squadre in vista del derby

Non ci sarà pubblico a San Siro a causa disposizioni Covid ma Milano si è già tinta da giorni di rosso, nero e azzurro. Dopo un girone d’andata in cui il Milan ha fatto da padrone, la stracittadina arriva subito dopo il soprasso in classifica da parte dell’Inter. La città si è già vestita a festa, con i tifosi delle due squadre che non hanno voluto far mancare il proprio affetto. A Milanello, negli allenamenti di rifinitura da parte della squadra di Stefano Pioli, non è mancato il supporto dei tifosi che si sono presentate al centro sportivo milanista dando l’appoggio alla squadra tra cori e striscioni: “90 minuti d’assalto: il derby si vince!”. Anche in mattinata, i milanisti hanno voluto far sentire la propria presenza anche a San Siro, con un altro striscione all’ingresso dello stadio: “Sempre insieme a te sarò”. Non da meno la Curva Nord interista, che si è radunata fuori dallo stadio di San Siro per dare la carica all’Inter con cori, fumogeni e striscioni.

Foto: milan tifosi