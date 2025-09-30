San Siro venduto a Inter e Milan: svolta nella notte

30/09/2025 | 09:37:21

È stata approvata dal Consiglio comunale di Milano, alle 3:50 del 30 settembre, la cessione dell’area di San Siro a Inter e Milan, con 24 voti favorevoli, 20 contrari e 2 astenuti.

Il Consiglio comunale era chiamato ad approvare la delibera di Giunta che prevede la vendita ai due club dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il prezzo, stabilito sulla base della valutazione dell’Agenzia delle Entrate, è di 197 milioni di euro, con un contributo-sconto di 22 milioni promesso dal Comune. Nel corso del pomeriggio di ieri si sono definite le ultime posizioni ancora in dubbio. La vendita a Inter e Milan dovrà essere perfezionata entro il 10 novembre, data entro la quale si dovrà procedere al rogito. I prossimi 40 giorni serviranno dunque per ottenere il via libera delle banche e completare tutte le pratiche necessarie al passaggio di proprietà.

Foto: sito ufficiale Inter