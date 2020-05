San Siro può essere abbattuto, via libera dalla Soprintendenza: “Non ha interesse culturale”

Lo stadio San Siro può essere abbattuto. Lo ha stabilito la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia dopo la richiesta presentata dal sindaco di Milano Beppe Sala e dunque non deve essere tutelato dalla Soprintendenza ai beni culturali: “Non presenta interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del Codice”, si legge. Via libera, dunque, ai progetti presentati da Inter e Milan per la realizzazione di un nuovo stadio nell’area del Meazza.

Foto: Twitter ufficiale Parma