San Siro non perdona: fischi per Donnarumma durante il riscaldamento

Tra circa mezz’ora andrà in scena Italia-Spagna, semifinale di Nations League. Il palcoscenico sarà quello dello stadio San Siro di Milano. All’entrata in campo delle squadre per il riscaldamento, Gigio Donnarumma, portiere Azzurro ex Milan, è stato subito fischiato da parte del pubblico presente sugli spalti. Segnale che la scelta dell’estremo difensore di passare al Paris Saint-Germain non è stata ancora digerita da tanti tifosi milanisti.

Foto: Twitter Milan