San Siro, la nota congiunta di Inter e Milan: “Impianto destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano”

30/09/2025 | 11:58:57

Da questa notte è ufficiale l’approvazione della vendita di San Siro a Inter e Milan. Le due società si occuperanno della costruzione del nuovo impianto e della rimozione di quello attuale.

Di seguito il comunicato congiunto dei due club:

“FC Internazionale Milano e AC Milan esprimono soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell’area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città.

In attesa della comunicazione ufficiale dell’esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell’iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo”.

Foto: sito ufficiale Inter