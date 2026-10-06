San Siro, il TAR boccia i ricorsi contro la vendita. Inter e Milan mandano avanti il progetto per il nuovo stadio

06/10/2026 | 16:31:29

Come riportato dall’ANSA stati tutti bocciati dal Tar di Milano i ricorsi contro la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune a Inter e Milan. Il tribunale amministrativo ha rifiutato i cinque ricorsi presentanti da associazioni e cittadini che sono stati presentati negli anni, il più vecchio del 2022, contro la vendita del Meazza ai club per la realizzazione del nuovo stadio, come si legge nelle sentenza che ha radunato tutti i procedimenti. I due club ora potranno proseguire l’iter per l’abbattimento dell’impianto e la realizzazione del nuovo stadio.

Foto: Twitter ufficiale Inter