San Diego, Lozano è a un passo

Lozano è a un passo dal San Diego. Stando a quanto riferito da Tom Bogert, giornalista per The Athletic, il Chucky Lozano potrebbe lasciare subito il PSV Eindhoven. C’è massima intesa con il San Diego FC, manca solo la firma sul contratto che dovrebbe arrivare a breve. Il giocatore messicano si trasferirà a gennaio in MLS per una cifra vicina ai 12 milioni di dollari e andrebbe a guadagnare uno stipendio da circa 6 milioni bonus inclusi.

Foto: Twitter PSV