Samuele Ricci-Milan: la grande sorpresa di ieri mattina e la trattativa che avanza

25/06/2025 | 13:50:36

Samuele Ricci e il Milan: nome sempre apprezzato dal club rossonero (ne avevamo parlato tra dicembre e gennaio scorsi), ma dopo settimane di silenzio ieri mattina abbiamo riaperto a sorpresa e in esclusiva una pista che sembrava definitivamente in stand-by. Invece, da ieri mattina si sta andando avanti: il Milan ha un accordo totale con l’entourage di Ricci, adesso bisogna capire di quanto il Torino scenderà rispetto alla valutazione iniziale di circa 28 milioni, bonus compresi. Ma il club granata ha messo in preventivo la cessione di Ricci già lo scorso gennaio, il Milan deve fare almeno due centrocampisti, Ricci è una pista caldissima che parte da ieri e che va seguita a maggior ragione nelle prossime ore.

