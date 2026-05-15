Samuele Inacio: “Sono orgoglioso di aver esordito in Bundesliga con questo grande club”

15/05/2026 | 11:23:47

Il centrocampista del Borussia Dortmund, Samuele Inacio, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione dell’annuncio del rinnovo del suo contratto. Queste le sue parole:

“Mi trovo benissimo al BVB e sono orgoglioso di aver esordito in Bundesliga con questo grande club. L’emozione di segnare il mio primo gol davanti al Muro Giallo è stata incredibile e voglio celebrare molti altri momenti di successo con la mia squadra, il club e i suoi fantastici tifosi in futuro”.

Foto: sito Dortmund