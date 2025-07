Samuel Lino: “Il Flamengo superiore all’Atletico per infrastrutture. In Spagna vissuti gli anni migliori della mia vita”

Samuel Lino si è presentato ai canali ufficiali del Flamengo, le parole dell’esterno ex Atletico Madrid: “Il Flamengo ha un’infrastruttura fantastica, davvero di altissimo livello. È al livello europeo, se non oltre. Sono rimasto molto, molto sorpreso. Non sapevo che l’accademia fosse così grande. Pensavo fosse solo questa parte più visibile, ma è davvero enorme. Mi è piaciuta moltissimo. Per infrastruttura, dimensione, campi… oggi il Flamengo è superiore all’Atlético. Sono stati i due anni più belli della mia vita. Vado via felice di aver indossato la maglia rojiblanca e di aver dato tutto per l’Atleti”.

FOTO: X Flamengo