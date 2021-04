Samuel Eto’o dona 10 ambulanze al ministero della salute in Camerun per fronteggiare l’emergenza Covid

Samuel Eto’o, ex attaccante tra le altre di Barcellona e Inter, continua il suo impegno in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Come si legge nel profilo Instagram della sua Fondazione, Eto’o ha infatti donato 10 ambulanze al Ministero della Salute del Camerun per fronteggiare l’emergenza sanitaria dettata dalla pandemia.

Emergenza che in Africa è davvero devastante. Così ha scritto l’ex attaccante: “È stato un grande onore poter fare questo per il mio Paese, in modo che più persone possano essere aiutate in questa situazione di emergenza”.

Foto: Afrikasportnews