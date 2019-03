Sergi Samper si appresta a raggiungere Andres Iniesta, suo ex compagno di squadra, in Giappone. Dopo la risoluzione del proprio contratto col Barcellona, il centrocampista classe ’95 – come riporta Sport – ha raggiunto un accordo con il Vissel Kobe che domani ufficializzerà l’operazione.

Foto: Marca