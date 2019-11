Sampdoria-Udinese, Gotti deve rinunciare a Okaka e Becao

L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Sampdoria in programma domani alle ore 18 allo Stadio “Luigi Ferraris“. Il tecnico friulano non avrà a disposizione gli squalificati Okaka e Becao. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan

Difensori: 2 Sierralta; 3 Samir; 4 Opoku; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 87 De Maio

Centrocampisti: 6 Fofana; 8 Jajalo; 10 De Paul; 11 Walace; 38 Mandragora; 60 Kubala; 61 Ballarini 72 Barak;

Attaccanti: 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 91 Teodorczyk

Foto: Profilo Twitter Udinese