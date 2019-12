Sampdoria, tegola Ferrari: lesione al crociato anteriore

Brutte notizie per la Samp. Il club blucerchiato perde per infortunio Alex Ferrari, questo il report diramato sul sito ufficiale: “Durante la partitella, mentre si apprestava ad effettuare un cross in corsa, Alex Ferrari si è procurato un infortunio al ginocchio destro. Gli esami strumentali, ai quali è stato immediatamente sottoposto, hanno evidenziato un trauma distorsivo con lesione legamentosa del crociato anteriore. Il difensore sarà rivalutato domani, quando è in agenda una doppia seduta”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria