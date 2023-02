Non basta alla Sampdoria la doppietta di Manolo Gabbiadini per tornare a vincere. Infatti, al 99′ è arrivata la beffa per la squadra di Dejan Stankovic: calcio di rigore per il Monza e pareggio firmato da Pessina, freddissimo dagli undici metri.Nel post gara la dirigenza ha optato per il silenzio stampa, dunque non ci sarà la consueta conferenza post gara dell’allenatore Dejan Stankovic.

Foto: Instagram Sampdoria