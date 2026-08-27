Sampdoria, si presenta Makoumbou: “Sono umile, ma dico che ho molta qualità e corro tanto”

27/08/2026 | 18:06:32

Antoine Makoumbou, nuovo centrocampista della Sampdoria, si è presentato ai canali ufficiali del club blucerchiato.

Le sue parole: “La possibilità di venire alla Samp è nata perché prima mi ha chiamato il direttore e, poi, perché conosco già la squadra, la sua storia. Ho tanti amici che hanno giocato e giocano qua, mi hanno parlato della squadra e sono venuto subito. Prima ho parlato con Jakub Jankto, con cui ho giocato a Cagliari, ma anche con Di Pardo. Per me è una grande sfida, perché è da quattro anni che la Samp è in Serie B e questa piazza deve andare in Serie A, è il mio primo obiettivo. La mia prima esperienza in B è stata con Ranieri (a Cagliari ndr.), eravamo al 14esimo posto e poi siamo siamo stati promossi. Non mi piace parlare di me, ma se devo descrivermi dico che ho tanta gioia di giocare a calcio, ho tanta tecnica, ho molta progressione palla al piede e corro tanto. Giocare con il 12esimo uomo in campo, i tifosi, sarà una bellissima esperienza”.

Foto: Instagram Makoumbou