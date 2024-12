Leonardo Semplici – come vi abbiamo raccontato – sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. Accordo fino a fine stagione raggiunto tra le due parti dopo l’incontro positivo. Manca solo l’uffiicialità da parte del club ma la decisione è stata presa: i blucerchiati ripartiranno da Semplici che pochi minuti fa è arrivato a Bogliasco per iniziare la sua avventura in blucerchiato.

