Sampdoria, scoppia il caso Tutino: il procuratore presenta istanza al CONI

11/07/2025 | 19:01:22

Nuove tensioni in casa Sampdoria: l’agenzia che cura gli interessi di Gennaro Tutino, la M.A.R.A.T. di Mario Giuffredi, ha presentato un’istanza al Collegio di Garanzia del CONI per presunte irregolarità nel passaggio dell’attaccante dal Cosenza. Il giocatore era arrivato la scorsa estate con obbligo di riscatto, fissato a 2,5 milioni, da esercitare entro fine luglio. La situazione si complica perché, oltre a Tutino, anche altri giocatori come Bellemo, Ghidotti e Ioannou sono legati a obblighi simili. In caso di mancato riscatto, la Samp rischia sanzioni e penalizzazioni.Il comunicato del CONI:Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Mario Giuffredi, nei confronti della U.C. Sampdoria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato, stipulato in data 30 luglio 2024, con il quale la società intimata ha conferito l’incarico alla suddetta istante al fine di curare i suoi interessi per il tesseramento, a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, alle condizioni pattuite tra cedente e cessionaria, per trasformare la cessione da temporanea in definitiva e per la stipula del contratto di prestazione sportiva del calciatore Gennaro Tutino”.

Foto: insta Tutino