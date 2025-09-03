Sampdoria, record di abbonati in serie B

03/09/2025 | 09:11:31

Quando la passione e la voglia di calcio superano qualsiasi categoria: è il caso dei tifosi della Sampdoria e le loro interminabili code per accaparrarsi un abbonamento per la nuova stagione di serie B 2005/26. La società ha chiuso la campagna 2025/2026 con un totale di 20.392 tessere (un migliaio in più dello scorso anno quando furono 19.344), il numero più alto mai raggiunto a Genova con una squadra nella serie cadetta, ma anche il miglior risultato delle ultime 15 stagioni e il secondo delle ultime 30 per quello che riguarda il club blucerchiato. Ora la palla passa al campo e al mister Donati.

FOTO: X Sampdoria