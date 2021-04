Sampdoria, Ranieri ritrova Quagliarella e Ramirez

La Sampdoria è tornata al lavoro. Riscaldamento ed esercitazioni a tutta palla per i blucerchiati di Claudio Ranieri per l’allenamento della ripresa, andato in scena sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. Fabio Quagliarella e Gastón Ramírez – peraltro già all’opera per sedute individuali sia sabato che domenica – hanno faticato quasi completamente con il resto della squadra. Sessione di recupero agonistico per il solo Ernesto Torregrossa. Domani, conclude la nota ufficiale del club, appuntamento mattutino.