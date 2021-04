Sampdoria, Quagliarella eguaglia Mancini e Vialli. Sei volte in doppia cifra in Serie A

Fabio Quagliarella è intramontabile. L’attaccante della Sampdoria, col gol segnato a San Siro contro il Milan, ha raggiunto quota 10 in campionato. Per la sesta volta con la Sampdoria Quagliarella ha raggiunto la doppia cifra in Serie A, prima di lui erano riusciti solo Roberto Mancini e Gianluca Vialli. Lo riporta Opta.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria