Sampdoria, paura per Niang. Gli ultras lanciano fumogeni e petardi sotto la casa del calciatore

15/05/2025 | 20:43:46

Prosegue la contestazione dei tifosi della Sampdoria dopo la prima storica retrocessione in Lega Pro. La scorsa notte ci sono stati attimi di tensione sotto casa di Mbaye Niang, attaccante arrivato a gennaio per risollevare le sorti dei blucerchiati senza tuttavia riuscirci nonostante il buon inizio. Anzi, proprio Niang è stato protagonista in negativo dell’ultima gara a Castellammare di Stabia, fallendo un gol facile a pochi minuti dalla fine. Un gol che avrebbe permesso alla Sampdoria di agguantare i play out e giocarsi le chance salvezza nello spareggio.

Gli ultras hanno lanciato fumogeni e petardi sotto la casa dell’ex calciatore, che solo un anno fa aveva segnato un gol decisivo in Serie A, per salvare l’Empoli.

Foto: sito Sampdoria