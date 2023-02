Sampdoria, nominato l’avv. Bissocoli per affiancare il CdA nella composizione negoziata di crisi

La Camera di Commercio ha scelto l’avvocato Eugenio Bissocoli per affiancare il Consiglio d’Amministrazione nella composizione negoziata della crisi della Sampdoria. Questa procedura darà la possibilità al club ligure di verificare se si potrà ristrutturare il debito, sia attraverso la ricapitalizzazione o prestito bancario. Nel caso in cui non si dovessero avverare queste condizioni, la scelta passerebbe al tribunale. Nel frattempo per oggi pomeriggio è fissata la quarta e ultima convocazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti nella sede di Corte Lambruschini.

Foto: Twitter Sampdoria