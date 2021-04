Sampdoria-Napoli, duello tra bomber napoletani: Quagliarella sfida Insigne

Dopo un mese di grandi prestazioni che avevano lanciato nuovamente il Napoli verso un posto nell’Europa che conte, la sconfitta con la Juve ha ricacciato i partenopei al 5° posto. Per restare agganciati alla Champions non sono più consentiti passi falsi. La trasferta di oggi pomeriggio, a Marassi, potrebbe dare un’indicazione più verosimile sulle potenzialità del collettivo di Rino Gattuso. Ci vorrà la grande prestazione e, dunque, ci vorrà il Lorenzo Insigne delle grandi occasioni. Buona parte delle ambizioni Champions del Napoli potrebbero dipendere proprio dal talento del capitano, il cui rendimento non conosce pause, da due mesi ad oggi. Le individualità potrebbero essere fondamentali in questo finale di campionato, al di là dell’aspetto tattico. E proprio sulle individualità, oggi “Lorenzo Il Magnifico” dovrà guardarsi da un altro napoletano doc, uno di quegli ex che quando vedono azzurro timbrano costantemente il cartellino segnando anche delle belle reti: Fabio Quagliarella. Indubbiamente, la Champions League del Napoli, passerà anche da Quagliarella, che come dimostrato nella sfida scorsa contro il Milan a San Siro, non ne vuole sapere di età.

Foto: twitter samp e napoli