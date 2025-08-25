Sampdoria-Modena, le formazioni ufficiali
25/08/2025 | 19:50:35
Al Luigi Ferraris di Genova inizia la stagione di Serie B di Sampdoria e Modena. Poco fa, sono state rese note le scelte dei due tecnici. Le formazioni ufficiali: Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Ferrari, Vulikic; Depaoli, Bellemo, Ferri, Henderson, Benedetti; Cherubini, Coda. All.: Donati. Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Gliozzi, Di Mariano. All.: Sottil.
Foto: X Sampdoria